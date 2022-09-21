Челябинск, , 06:44 — REGNUM В Челябинской области обнаружена могила женщины, на которой были украшения бронзового века. Об этом пишут СМИ.

Археология

Издание «КП-Челябинск » ссылается на замдиректора заповедника «Аркаим» Юрия Макурова. Находка была сделана недалеко от Аркаима, на археологическом комплексе Синташта. ​​​​​​​Могиле примерно четыре тысячи лет.

Раскопки в районе Синташты проводились в 1970–1980-е годы. А в 2016-м они были возобновлены. Здесь уже нашли 22 детских древних захоронения. обнаружено 22 детских захоронения. Учёные выяснили, что в могилах находились дети возрастом до шести лет.