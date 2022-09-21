Улан-Удэ, , 06:37 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Утром 21 сентября загорелся бокс по пошиву чехлов на улице Жердева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Пожар в Улан-Удэ ГУ МЧС по Бурятии

Пожарные выехали на происшествие по повышенному рангу №2. К моменту их прибытия наблюдалось загорание крыши бокса с переходом на кровлю здания. Произошло обрушение деревянного мансардного этажа.

«В тушении задействованы 43 человека, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 15 единиц техники. В 10:49 (мест) открытое горение ликвидировано на площади 400 кв. метров», — отметили в ведомстве.

На месте в настоящее время работают дознаватели, причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет.