Чебоксары, , 06:34 — REGNUM Следственное управление СКР по Чувашии начало доследственную проверку после появления информации о двух пострадавших из-за урагана детях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ураган пронёсся по Чувашии 19 сентября. Проверка проводится после сообщений о том, что с торгового центра по улице Калинина в Чебоксарах рекламный щит упал на автомобиль с двумя детьми, находившимися в салоне. Им оказана медицинская помощь.

Ведомство инициировало доследственную проверку, которая проводится по признакам, преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В СКР выясняют все детали происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM , 19 сентября из-за ураганного ветра с ливнями и грозами локальные отключения электричества произошли в шести населённых пунктах, зарегистрированы падения деревьев и повреждение крыш зданий. Из-за непогоды без света оставались более 1,4 тыс. домов, десять социальных объектов. Также пострадали три человека: по данным ГКЧС, в Чебоксарах дерево упало на женщину, а возле торгового центра снесло вывеску, и удар пришёлся по автомобилю с двумя детьми в салоне.

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