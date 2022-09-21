Москва, 21 сентября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Ряд банков в Казахстане и Вьетнаме перестал работать с российской платежной системой «Мир».

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на указанные финансовые организации. Так, от приема карт «Мир» отказались вьетнамский BIDV и Народный банк Казахстана (Халык Банк).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября представитель ЕС Петер Стано пригрозил, что Евросоюз может ввести санкции против системы «Мир», если Россия не прекратит свою специальную операцию на территории б. УССР.

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир» из-за угроз со стороны США ввести санкции против тех, кто связан с этой платежной системой.