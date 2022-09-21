Пекин, 21 сентября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Ожидается, что китайский марсоход «Чжужун», который в настоящее время находится в спящем режиме, автоматически проснется в декабре, когда уровень его энергии превысит 140 Вт, а температура компонентов, таких как аккумулятор, поднимется выше минус 15 градусов по Цельсию, сообщает 20 сентября агентство Синьхуа.

Nasa.gov Поверхность Марса. Снимки с марсохода Curiosity

Заместитель главного конструктора марсианской миссии «Тяньвэнь-1» из Китайской академии космических технологий Цзя Ян сказал, что марсоход «Чжужун» возобновит работу, как только выполнятся эти два конкретных условия. Он сообщил эту новость на мероприятии по популяризации науки, состоявшемся в Пекине в вечером 19 сентября.

Цзя добавил, что после пробуждения китайский марсоход продолжит движение на юг, чтобы получить больше данных о планете. 18 мая этого года, пройдя около 1921,5 метров по поверхности Марса, «Чжужун» перешел в режим ожидания из-за холодной зимы и пыльной погоды на планете.