Владивосток, 21 сентября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Приморье продолжила замедляться и в августе составила 13,46% после 14,12% в июле. Одной из причин стало увеличение импорта подержанных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Читайте также: Эксперт: снижение инфляции четыре месяца подряд — необычно для экономики РФ

«В августе через порт Владивосток ввезли в два раза больше автомобилей из Азии, чем за аналогичный период 2021 года. Рост предложения иномарок наряду с укреплением рубля в предыдущие месяцы продолжают оказывать давление на цены, которые замедляются с апреля 2022 года», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Также оставался низким после всплеска в начале весны спрос на товары длительного пользования. В результате годовой рост цен на телевизоры, компьютеры, инструменты и оборудование, электротовары и другие бытовые приборы продолжил замедляться, цены на смартфоны снизились в годовом выражении после роста в июле.

Из-за отмены запрета на ввоз некоторых фруктов из ряда стран и укрепления рубля медленнее, чем в июле, росли цены на виноград, яблоки, груши, апельсины. Замедлился годовой рост цен на мясную продукцию: увеличились объемы производства местных животноводческих предприятий.

В августе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рейсов из Владивостока в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В результате рост цен на авиабилеты в годовом выражении замедлился.

Инфляция в Приморье остается ниже общероссийской, в целом по стране она составила 14,30%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году снижение цен в России началось ещё в мае, продолжалось все лето и захватило ещё и часть сентября — это необычная ситуация для российской экономики, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.