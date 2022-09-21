Баргузинский район, Бурятия, 21 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Бурятии 21 сентября около 6:49 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Zeml.info Землетрясение

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эцицентр сейсмособытия располагался в Баргузинском районе примерно в 21 км от районного центра.

По данным регионального управления МЧС, подземные толчки почувствовали жители населённых пунктов Баргузин, Сухая, Нестериха, Суво, Улюн.

«Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. Для обследования территорий задействованы 3 рабочие группы», — добавили ведомстве.