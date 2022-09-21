Пекин, 21 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Китай отправил новый спутник на запланированную орбиту с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты Чанчжэн-11

Спутник «Юньхай-1 03» был запущен в 7:15 по пекинскому времени на ракетой-носителем «Чанчжэн-2D».

Спутник будет в основном использоваться для исследования атмосферной, морской и космической среды, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, а также научных экспериментов. Запуск ознаменовал 438-ю миссию семейства ракет «Чанчжэн».