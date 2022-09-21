Пекин, 21 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Строительство нового района Сюнань получило инвестиции в размере 400 млрд юаней ($57,55 млрд) после того, как Китай объявил о планах создания нового района в 2017 году, сообщил главный экономический планировщик страны, передает 20 сентября агентство Синьхуа.

Пекин

Сюнань в настоящее время может обеспечить около 100 000 рабочих мест и до 200 000 рабочих мест в пиковые сезоны найма, сказал сотрудник Национальной комиссии по развитию и реформам Цао Юаньмэн. Новый район охватывает уезды Сюнсянь, Жунчэн и Аньсин в провинции Хэбэй и является домом для Байяндянь, крупного водно-болотного угодья на севере Китая. Был также достигнут и прогресс в восстановлении экологической среды.

Качество воды в Байяндяне улучшилось с V класса, самого низкого уровня китайской пятиуровневой системы оценки качества воды, до III класса, сказал Цао.

Расположенный примерно в 100 км к юго-западу от Пекина, новый район будет способствовать скоординированному развитию региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй. Он был спроектирован как крупный исполнитель функций, переданных ранее Пекину и не являющихся существенными для его роли столицы Китая, а также для изучения новой модели развития в густонаселенных районах.