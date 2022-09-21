Новосибирск, 21 сентября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Работа новосибирского управления СК России подверглась критике со стороны председателя ведомства Александра Бастрыкина. Основанием для этого стал ход расследования дела, возбужденного по факту демонтажа памятной стелы в Новосибирске.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Председатель СК России негативно оценил работу и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова по установлению обстоятельств демонтажа сооружения и обеспечению выполнения комплекса мер по его полноценной реставрации, — говорится на сайте ведомства. — Также глава ведомства поручил незамедлительно решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к уголовной ответственности, отметив недопустимость небрежного отношения к памятникам воинской славы России».

Напомним, ранее по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне — по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2022 года в Калининском районе Новосибирска застройщик территории возле торгового центра «Роял Парк» демонтировал памятный знак. На возмущенные комментарии со стороны обеспокоенных новосибирцем местные власти заявили, что снос был запланированным. По данным мэрии города, стела находилась уже в плохом состоянии и после реставрации для неё подыщут новое место. Однако, новосибирцы обратились за помощью в СКР. Свою проверку органищовала и прокуратура. После её итогу мэру Анатолию Локтю было внесено представление. Спустя некоторое время стелу вернули на место.

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