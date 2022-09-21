Пекин, 21 сентября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, производство электроэнергии в Китае выросло на 9,9% в годовом исчислении до 824,8 млрд кВт/ч в августе, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, темпы роста в августе были на 5,4 процентных пункта выше, чем в июле. В частности, производство тепловой энергии и энергии ветра в августе продемонстрировало более быстрый рост, увеличившись на 14,8% и 28,2% по сравнению с прошлым годом соответственно. Производство солнечной энергии выросло на 10,9 процента в годовом исчислении.

Однако производство гидроэнергии в августе сократилось на 11% в годовом исчислении, в то время как производство атомной энергии снизилось на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Выработка электроэнергии в Китае за первые восемь месяцев составила 5,6 трлн кВт/ч, увеличившись в годовом исчислении на 2,5%.