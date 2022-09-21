Москва, , 06:14 — REGNUM В среду, 21 сентября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, температура воздуха до +13… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осенние листья Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

В ночь на 22 сентября в столице ожидается дождь, температура воздуха +8… +10 °C.

Ветер восточный 3−8 м/с, ночью — северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 (+4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °C днём. Ночью — +5… +10 °C.

В четверг, 22 сентября, днём в столице ожидается +13… +15 °C, по области +11… +16 °C, облачно с прояснениями, дождь, атмосферное давление 749 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C, небольшой дождь.

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