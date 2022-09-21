Мелитополь, 21 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Контртеррористические учения с применением тяжелой техники начались в городе Мелитополь Запорожской области, написал 21 сентября в своем телеграм-канале председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

По его словам, маневры направлены на «отработку и слаживание действий правоохранительных органов». Рогов отметил, что цель мероприятий является «обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур».

Председатель движения добавил, что в период проведения учений тяжелая техника будет находиться во всех районах Мелитополя.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в штабе движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе произошел теракт. В результате инцидента никто не пострадал. Владимир Рогов заявил, что таким шагом киевский режим стремится запугать мирных граждан.