Шимановск, Амурская область, 21 сентября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Приамурье новый состав собрания депутатов Шимановска проголосовал за главу города. Место мэра займёт Дмитрий Лебедев, сообщила городская общественно-политическая газета «Победа». Он будет руководить городом в течение пяти лет.

Business-vector.info Чиновник

Читайте также: По итогам выборов в Приамурье самовыдвиженцам досталось 52 мандата

«На состоявшемся сегодня заседании городского Совета народных депутатов был избран мэр города Шимановска. Большинство депутатов проголосовали за Дмитрия Сергеевича Лебедева. Он избран мэром города Шимановска сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Экс-мэр Шимановска Павел Березовский подозревается в растрате и доведении до банкротства предприятия «Кранспецбурмаш».

Как сообщало ИА REGNUM, средняя явка на выборы в Амурской области 11 сентября составила 23,59%. Жители региона избрали главу Тамбовского округа, пять руководителей администраций в поселениях, 559 депутатов представительных органов разных уровней.