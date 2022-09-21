Пекин, 21 сентября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Сектор подержанных автомобилей в Китае продолжил рост в августе, увеличив продажи в месячном исчислении по сравнению с июлем, несмотря на сбои в связи с жаркой, дождливой погодой, а также вспышками COVID-19 в некоторых частях страны, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в прошлом месяце более 1,46 млн подержанных автомобилей перешли из рук в руки в Китае, что на 1,69% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, стоимость сделок по продажам за этот период составила 95,66 млрд юаней (около $13,8 млрд), по сравнению с 95,50 млрд юаней в июле.

За первые восемь месяцев в Китае было продано 10,5 млн подержанных автомобилей, что на 7,86% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи подержанных автомобилей в стране непрерывно росли в период с апреля по август, сообщила ассоциация, подчеркнув восстановление спроса в городах первого уровня и соседних районах в прошлом месяце, поскольку страна способствовала межрегиональной передаче подержанных автомобилей.

Ассоциация оптимистично оценивает рынок в сентябре, ожидая увеличения продаж, обусловленного эффективным контролем над эпидемией и реализацией благоприятной политики для сектора.