Владивосток, , 06:13 — REGNUM Во Владивостоке вечером 21 сентября состоится митинг в поддержку референдума по воссоединению территорий Донбасса и б. УССР с Россией.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Во Всемирный день русского единения запланирован митинг в поддержку принятых решений о проведении референдумов по вхождению четырёх территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Место: сквер Дома молодёжи, начало в 17:30», — сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, на референдуме в Херсонской области жители ответят на вопрос о вхождении в состав России.