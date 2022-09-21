Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 11-летний велосипедист получил травмы в результате ДТП и был доставлен в больницу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 20 сентября. Подросток двигался по велосипедной дорожке в одном из дворов Екатеринбурга, когда на него наехал автомобиль Volkswagen Golf. За рулём машины находилась женщина. Она пояснила правоохранителям, что не заметила велосипедиста.

Подростка доставили в больницу. У него диагностировали ушибленные раны лобной области и губы.