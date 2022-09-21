Нью-Йорк, США, , 06:00 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать киевскому режиму всестороннюю помощь, включая поставки оружия. Об этом он заявил 20 сентября во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Олаф Шольц «Мы поддерживаем [киевский режим] всеми силами: в финансовом, экономическом, гуманитарном отношении, а также оружием».

По словам канцлера, «никакой продиктованный Россией мир» не может быть принят.

Шольц также одобрил ведение Западом антироссийских санкций, что, по его мнению, подтверждает «данное каждым из государств при вступлении в ООН» обещание объединить усилия международного сообщества «для защиты мира во всём мире и международной безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что Германия не примет референдумы освобождённых регионов бывшей УССР и республик Донбасса о воссоединении с Россией.

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