Владивосток, , 05:58 — REGNUM Во Владивостоке 21 сентября в ДВФУ на острове Русском начал работу форум добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Участие принимают 300 представителей волонтерских организаций из 20 регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Форум добровольцев Пресс-служба ДВФУ

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Министр культуры и архивного дела края Елена Бронникова приветствовала участников, отметив, что развитие общественных инициатив и гражданственности — важнейшие задачи государства. Именно участие граждан в добровольческих и благотворительных практиках повышает их социальную ответственность, развивает личность и в то же время дает возможность оказать адресную помощь различным социальным группам.

«Для нашего университета не только большая честь принимать волонтеров из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, но и отличная возможность для наших ребят обменяться опытом, развить свои компетенции, получить новые знания и контакты. Для ДВФУ добровольчество — предмет особой гордости. В наше студенческое сообщество волонтеров влились уже около 200 человек — отзывчивых и искренне увлеченных своим делом. Без их энергии не обходится ни одно крупное мероприятие ни в университете, ни в Приморском крае. На Восточном экономическом форуме львиная доля волонтерского корпуса также представлена нашими добровольцами», – добавил проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.

Для участников форума подготовлена насыщенная программа. Волонтеры побывают на образовательных площадках «Мы», «Развитие» и «Регион», на которых тренеры раскроют темы сплочения команды сотрудников в добровольческой организации, поделятся знаниями, как создать, развить, направить эффективную команду, повысить навыки руководителя и изучить баланс интересов, как прийти к согласию с партнерами и внутри проектной команды.

Помимо образовательного блока для участников будет организована культурно-экскурсионная программа.

В Приморье волонтерское движение активно развивается с 2012 года. По итогам 2021 года в добровольческую деятельность вовлечено более 100 тыс. человек в возрасте от семи лет. Более 188 волонтерских организаций и объединений и три ресурсных центра ведут активную деятельность в крае.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» прибыли на пункт пропуска «Логачёвка» в Белгородской области для оказания помощи жителям Харьковской области. Помимо работы на пограничном пункте добровольцы помогают людям в двух пунктах временного размещения. Волонтеры, 32 добровольца, которые работали в Балаклее, Купянске, Изюме и Волчанске были переброшены на границу с Белгородской областью. Группировка добровольцев была усилена дополнительным десантом из 25 человек из различных регионов РФ.