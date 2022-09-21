Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа аграрии намолотили 5,5 млн тонн зерна. Показатель в два раза превышает аналогичный в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе Уральского полпредства.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По состоянию на 20 сентября, в УрФО убрано 75% посевных площадей. Урожайность зерна по сравнению с 2021 годом значительно возросла. Этому способствуют хорошие погодные условия и выполнение необходимых агротехнических операций.

«Несмотря на то, что регионы УрФО по большей части индустриальные, мы развивали и будем развивать сельское хозяйство. Поскольку это один из ключевых элементов продовольственной безопасности», — отметил уральский полпред Владимир Якушев.

По его словам, уборочные работы сейчас в самом разгаре, поэтому основной задачей является их качественное проведение. Это позволит ещё в большей степени увеличить объём собранного зерна.