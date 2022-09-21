Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в американский город Нью-Йорк, в котором находится штаб-квартира ООН, где министр примет участие в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

8 августа президент России Владимир Путин назначил Лаврова руководителем российской делегации на ГА ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября.

Ранее глава МИД РФ заявил, что собирается провести встречу на полях ГА ООН с индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что во время вступления Сергея Лаврова в Генассамблее ООН из зала заседаний могут выйти от 20 до 30 иностранных делегаций, желающих таким образом показать «изоляцию» России.