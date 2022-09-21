Ереван, , 16:20 — REGNUM США много лет выращивали русофобскую армянскую элиту, в то время, как Россия не вела никакой политической работы в Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Дядя Сэм

Никола Пашиняна, я лично говорил, что это чистой воды агентура. Мы уничтожаем, либо не защищаем, либо не поддерживаем пророссийских политиков. Мы их там не вырастили. После Сержа Саргсяна не было в политическом пространстве человека, который мог бы ориентироваться на Россию и продолжать стратегически важное сотрудничество. А сейчас на армянском политическом поле действуют ярые русофобы. Они теперь заполонили общество мнение Армении, и в Армении о России складывается такое впечатление, что в тяжёлый момент ОДКБ проявила свою неэффективность, это такой бумажный дракон. А Россия на помощь не пришла, а нам будут помогать США, и, вот, армяне, делайте вывод, кто ваш союзник, американцы или русские. Конечно же, получается, что для Армении теперь больший союзник Вашингтон, и американцы здорово утёрли нос Москве. Мы проиграли! Американцы блистательно провели эту комбинацию и завладели значительной частью рядов армян такой ярой демонстративной поддержкой Армении в этом конфликте. Потому что американцы прекрасно понимали, что даже если в результате этого у них испортятся отношения с Азербайджаном, они при этом абсолютно ничего не теряют. Аслан Рубаев Это колоссальный проигрыш России в Армении. Мы потеряли нашего союзника. Мы говорили это очень много лет, за всё время премьерства, я лично говорил, что это чистой воды агентура. Мы уничтожаем, либо не защищаем, либо не поддерживаем пророссийских политиков. Мы их там не вырастили. Послене было в политическом пространстве человека, который мог бы ориентироваться на Россию и продолжать стратегически важное сотрудничество. А сейчас на армянском политическом поле действуют ярые русофобы. Они теперь заполонили общество мнение Армении, и в Армении о России складывается такое впечатление, что в тяжёлый момент ОДКБ проявила свою неэффективность, это такой бумажный дракон. А Россия на помощь не пришла, а нам будут помогать США, и, вот, армяне, делайте вывод, кто ваш союзник, американцы или русские. Конечно же, получается, что для Армении теперь больший союзник Вашингтон, и американцы здорово утёрли нос Москве. Мы проиграли! Американцы блистательно провели эту комбинацию и завладели значительной частью рядов армян такой ярой демонстративной поддержкой Армении в этом конфликте. Потому что американцы прекрасно понимали, что даже если в результате этого у них испортятся отношения с Азербайджаном, они при этом абсолютно ничего не теряют.

Эксперт подчеркнул, что в Армении активно работал Фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), который взрастил целый ряд армянских политиков и чиновников, а также огромное количество журналистов. Также соросовским продуктом является и сам Пашинян. Политолог отметил, что Россия не работала в Армении с фондами, не взращивала армянскую политическую элиту, и теперь пожинает плоды этого.

Напомним, что в Армении после после произошедших на границе с Азербайджаном боёв существенно увеличилось число антироссийских высказываний в соцсетях и на массовы.