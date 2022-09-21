Тюмень, , 05:45 — REGNUM В Тюменской области с конца сентября пройдут ежегодные традиционные учебные военные сборы для запасников. Это третьи сборы в 2022 году, сообщил на брифинге военный комиссар региона Алексей Куличков.

Российские военные

Сборы проходят в течение 60 суток. К ним привлекаются проживающие в тюменской области воины запаса. Они проходят огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку. Во время сборов мужчины могут обучиться на другую воинскую специальность.

Повестки запасникам направляются через работодателей или вручаются лично. Привлекаются к сборам только те, кто годен к военной службе по состоянию здоровья и не имеет судимости. На время учений запасникам выплачивается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.

Алексей Куличков подчеркнул, что за отказ от сборов предусмотрена административная ответственность.

В 2022 году в Тюменской области через сборы пройдут около двух тысяч запасников. Женщины к данным учениям не привлекаются.