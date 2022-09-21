Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На Камчатке пропала группа туристов из пяти человек, которая отправилась 19 сентября на Большие Банные источники и должна была вернуться в Петропавловск-Камчатский 20 сентября, написал телеграм-канал «41 Регион».

Алексей Иванов, ИА REGNUM Геотермальные источники

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Связи с пропавшими людьми нет. На поиски туристов выдвинулись спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность туристов на сложных маршрутах. В телеграм-канале полпредства сообщили, что этому вопросу было посвящено отдельное совещание, которое состоялось после трагедии на Ключевском вулкане на Камчатке.