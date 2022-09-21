Владивосток, , 05:36 — REGNUM Коммунальные службы Приморья практически завершили подготовку инженерной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В ряде муниципалитетов тепло начнёт поступать в соцобъекты и жилые дома уже в ближайшие дни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Готовность городов и районов к отопительному сезону приближается к 100%.

«Эти показатели включают в себя подготовку жилого фонда и социально значимых учреждений, котельных, тепловых сетей, водопроводного хозяйства. Также идёт и заготовка топлива для теплоисточников — завозятся мазут, уголь, дизельное топливо. На данный момент уже сформирован необходимый запас», — добавили специалисты.

В этом году на подготовку к зиме в Приморье направлено почти в три раза больше средств, чем в прошлых годах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из 55 населённых пунктов отопительный сезон начался в 39.