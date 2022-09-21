Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Фумио Кисида готов встретиться лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом глава правительства Японии заявил 20 сентября в рамках выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фумио Кисида

По его словам, «нельзя упускать ни единого шанса». Кисида отметил, что прошло уже 20 лет с момента принятия Пхеньянской декларации, которую тогда подписали бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и экс-лидер Северной Кореи Ким Чен Ир.

Глава правительства подчеркнул, что договоренности, включенные в указанный документ, неизменны. Кисида напомнил, что речь идет о решении вопросов, связанных с положением японских граждан, которые находятся в Северной Корее с 1970-80-х годов, а также о проблемах, касающихся ядерной и ракетной программ КНДР. Кроме того, как отметил политик, в декларации закреплялось стремление Токио и Пхеньяна к нормализации отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля заместитель генсека японского правительства Есихико Исодзаки заявил, что работы по созданию ракетного и ядерного оружия в КНДР являются опасными и неприемлемыми для Японии.

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