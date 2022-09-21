Магадан, , 05:22 — REGNUM В Магаданской области с начала года Фондом капремонта отремонтированы 53 дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Обновлены фасады десяти домов в Магадане, 12 крыш. Отремонтированы системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения в 33 домах города и области. Ремонт электрических сетей произведен в 30 домах. Проведён комплексный ремонт горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в четырёх домах.

На объектах работают подрядчики из Магадана, Хабаровска, Перми, Якутска и Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют внести изменения в части формирования комиссии о необходимости проведения капремонта конкретных домов.