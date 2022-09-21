Москва, , 05:16 — REGNUM Около ста граждан России, которые застряли в Иране из-за поломки самолета, вылетели в пункт назначения, сообщила в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Самолет albert22278

Ранее их борт должен был направиться в Венесуэлу, но рейс был отложен из-за неисправности воздушного судна. Пассажиров разметили в отелях иранской столицы и выдали разрешения на пребывание в Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Туркменском районе Ставропольского края упал «неизвестный летательный аппарат». В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

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