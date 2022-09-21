п. Батагай, , 05:25 — REGNUM Жительница посёлка Батагай в Верхоянском районе Якутии выпала из окна четвёртого этажа. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Окна жилых комнат Николай Чеканов © ИА REGNUM

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Тело женщины обнаружили местные жители, они обратились в правоохранительные органы. Причины её смерти выяснят при помощи экспертизы. Якутянке было 39 лет, её личность установлена.

В населённый пункт выехал следователь выяснять обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Батагае выпала с балкона второго этажа пятилетняя девочка. Её состояние тяжёлое, ребёнка доставили санитарным рейсом в Якутск.