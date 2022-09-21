Армения, 30 апреля, 2006, 18:37 — ИА Регнум. Армянская община города Буденновска Ставропольского края объявила о проведении конкурса творческих работ "Армения в моей жизни". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в редакции газеты армян России "Еркрамас", работы могут быть представлены в виде литературных произведений (стихотворения, проза, эссе), произведений декоративно-прикладного искусства, живописных и графических, скульптуры и архитектуры малых форм.

Возрастные и национальные ограничения в конкурсе отсутствуют. Победителей ждет награда, однако, ни один участник конкурса не будет обделен вниманием жюри. Итоги конкурса подведут 25 мая и объявят в День первой Республики (день независимости Армении) 28 мая в Доме детского творчества после постановки спектакля-сказки Ованеса Туманяна на армянском языке "Пирующим пиров не занимать".