Пекин, 21 сентября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Китай 21 сентября успешно запустил на околоземную орбиту спутник Yunhai-103, предназначенный для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

Ракета-носитель Long March 2D (Changzheng-2D) со спутником на борту стартовала в 07:15 по местному времени (02:15 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Отмечается, что спутник Yunhai-103, предназначенный для исследований космоса, земной атмосферы и раннего предупреждения о стихийных бедствиях, успешно выведен на заданную орбиту.

Для ракет-носителей серии Changzheng («Чанчжэн») данный запуск стал 438-м.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай 14 сентября успешно отправил в космос новый спутник с космодрома Вэньчан в южной островной провинции Хайнань.