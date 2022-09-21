Нью-Йорк, США, , 04:35 — REGNUM Совет безопасности ООН нуждается в реформировании, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Кисида Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, по его словам, также следует «усилить функции» Организации Объединенных Наций. Кисида призвал поддержать указанную идею «не только словами, но и реальными действиями».

Кроме того, премьер-министр назвал три принципа ООН, к которым стремится Япония: «нераспространение ядерного оружия», «продвижение верховенства закона в международном сообществе», «обеспечение безопасности человека в новой эпохе».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН, а также ограничить право вето стран, которые входят в этот орган.

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