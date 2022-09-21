Нью-Йорк, США, , 04:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в американском городе Нью-Йорк и обсудил с ним ситуацию вокруг бывш. УССР, сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, стороны затронули тему сотрудничества ООН и ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц, прибыв на сессию Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Германия не признает референдумы о воссоединении с Россией Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса.

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