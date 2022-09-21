Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Чемодан, в котором находились человеческие останки, обнаружили на обочине дороги в пустыне в американском штате Аризона, сообщило издание The Daily Beast.

Чемодан Publicdomainpictures.net

Страшная находка была сделана 17 сентября. На чемодан наткнулась местная жительница, которая направлялась на велосипедную прогулку.

Полиция выяснила, что в чемодане находилось тело 39-летней Дженнифер Биде. Правоохранительные органы не уточнили, сколько времени прошло с момента убийства женщины и сколько времени чемодан мог пролежать на дороге.

Кроме того, остаются неизвестными и другие подробности происшествия, включая имя предполагаемого убийцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в городе американском городе Шакопи (штат Миннесота) был обнаружен обезглавленный труп женщины, который находился в автомобиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Обезглавленный труп женщины обнаружили в автомобиле в США