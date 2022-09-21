Луховицы , Московская область, , 03:38 — REGNUM Банкротные претензии кредитора к ОАО «Луховицкий мукомольный завод» арбитраж Московской области начнёт рассматривать 6 октября 2022 года. Это вторая попытка за 2022 год начать производство о несостоятельности предприятия, которое работает в своей сфере с 1997 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ООО «Развитие» из города Егорьевска поступил в суд ещё в середине августа 2022 года. Его обосновали задолженностью предприятия в размере 2 812 985,56 рубля. Дело приняла судья Трошина. 20 сентября 2022 года в суд также со схожими претензиями обратились инспекция ФНС №8 по Московской области и ООО «Агроклуб» из Воронежа, которые подали заявления об установлении размера требований кредиторов.

В качестве временного управляющего предлагается Антон Яковенко из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Напомним, в апреле 2022 года другому кредитору — ульяновскому АО «АгроТрансКапитал» — суд отказал во введении этапа банкротства в отношении завода.

Справка: ОАО «Луховицкий мукомольный завод» обеспечивает работой свыше 130 человек.