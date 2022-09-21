Москва, , 03:30 — REGNUM Жители России увидят обращение российского президента Владимира Путина 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники в президентской администрации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Его показ ожидался вечером 20 сентября, но, согласно ряду сообщений, был перенесен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон безрезультатно пытался дозвониться до Владимира Путина. Французский лидер прибыл в американский город Нью-Йорк, где выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН и заявил о готовности вести диалог с Москвой по поводу «восстановления мира».

20 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Запад вводить новые антироссийские санкции в ответ на планируемое проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией.

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