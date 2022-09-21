Москва, 21 сентября, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Жители России увидят обращение российского президента Владимира Путина 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники в президентской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Его показ ожидался вечером 20 сентября, но, согласно ряду сообщений, был перенесен.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон безрезультатно пытался дозвониться до Владимира Путина. Французский лидер прибыл в американский город Нью-Йорк, где выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил о готовности вести диалог с Москвой по поводу «восстановления мира».

20 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Запад вводить новые антироссийские санкции в ответ на планируемое проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о воссоединении с Россией.