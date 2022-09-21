Красноярск, , 03:21 — REGNUM В среду, 21 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Сентябрь. Коммунальный мост Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:05 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 21 на 22 сентября ожидается до +9… +11 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 742 (+4) мм рт. ст.

В четверг, 22 сентября, в Красноярске до +19… +22 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +10… +13 °C, облачно, небольшой дождь.

В пятницу, 23 сентября, в Красноярске ожидается до +12… +24 °C днём и до +2… +5 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 21 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер при порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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