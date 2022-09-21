Москва, 21 сентября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы в адрес ООО «Вологодский колбасный завод», которое работает в своей отрасли 13 лет, поступил иск о несостоятельности. Заявление кредитора судом ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от ООО «Транспортная экспедиция» подан 15 сентября 2022 года. В 2022 году у ООО это вторая попытка инициировать банкротное производство в отношении завода. Предыдущий иск суд вернул заявителю в апреле, указав, что он подан не в тот суд — на тот момент завод был уже прописан в Москве. Также судья напомнил истцу о моратории на возбуждение банкротных производств, который действует по 1 октября 2022 года.

В базе «Контур. Фокус» уточняется, что выручка завода за 2021 год снизилась на 22%, за 2020 год — на 21%, а также за 2021 год получен чистый убыток в размере 44,4 млн рублей.