Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Компания Uber заявила, что расследованием взлома её системы и серверов Rockstar Games займётся ФБР США. Об этом 21 сентября сообщает портал GamesRadar.

Хакеры Ms-it.kr.ua

«Мы считаем, что этот злоумышленник (или злоумышленники) связан с хакерской группой под названием Lapsus$», — отметила Uber в пресс-релизе, добавив, что эта группа киберпреступников начала проявлять активность в течение последнего года, и что она использовала аналогичные методы для совершения атак на компании Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, Okta и другие.

Uber также подозревает, что тот же хакер взломал серверы Rockstar Games. «Мы тесно сотрудничаем с ФБР и Министерством юстиции США по этому вопросу», — сообщила компания.

Напомним, 20 сентября 2022 года Rockstar Games официально признала факт утечки данных, имеющих отношение к проекту игры GTA IV. Хакер, получивший доступ к серверам компании, выложили в Сеть исходный код GTA IV и несколько роликов с демонстрацией ранней версии игры.

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