Нью-Йорк, США, , 03:05 — REGNUM Договоренности по вывозу продовольствия с территории бывш. УССР, которые были достигнуты 22 июля в Стамбуле, должны по-прежнему соблюдаться. Об этом 20 сентября заявил польский президент Анджей Дуда в ходе речи на Генеральной ассамблее ООН.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам главы Польши, его беспокоят «все чаще появляющиеся» заявления России по поводу «зерновой сделки». Дуда напомнил, что Варшава помогает Киеву вывозить зерно из б. УССР сухопутным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Запад используют вывезенное с территории б. УССР продовольствие для удовлетворения своего внутреннего спроса, а беднейшие страны получили только два корабля с зерном.

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