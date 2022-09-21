Минск, , 16:11 — REGNUM Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель не смог получить белорусскую визу и теперь не сможет продолжить работу в этой должности. Об этом сообщает «Белсат».

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Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано. Он подчеркнул важность того, чтобы в Белоруссии на местах находились аккредитованные европейской стороной лица, а послы могли работать без искусственных ограничений.

«Очевидно, что это недружелюбный шаг, который ещë больше ограничит узкие дипломатические канал и двусторонние отношения между Евросоюзом и Белоруссией», — сказал Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 6 сентября была задержана временной поверенной в делах ЕС Эвелина Шульц.