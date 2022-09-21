Минск, 21 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Глава представительства ЕС в БелоруссииДирк Шубель не смог получить белорусскую визу и теперь не сможет продолжить работу в этой должности. Об этом сообщает «Белсат».

Vzglyad.az В окружении Евросоюза

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь ЕврокомиссииПетер Стано. Он подчеркнул важность того, чтобы в Белоруссии на местах находились аккредитованные европейской стороной лица, а послы могли работать без искусственных ограничений.

«Очевидно, что это недружелюбный шаг, который ещë больше ограничит узкие дипломатические канал и двусторонние отношения между Евросоюзом и Белоруссией», — сказал Стано.

Как сообщалоИА REGNUM, в Минске 6 сентября была задержана временной поверенной в делах ЕСЭвелина Шульц.