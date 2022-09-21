Москва, , 03:04 — REGNUM В суд по интеллектуальным правам поступил иск от жителя Санкт-Петербурга, в котором он просит взыскать убытки и компенсацию с Роспатента и Минобороны России, а также признать незаконным использование ведомством изобретений по ряду патентов без согласия истца. В основе спора среди прочего лежит разработка, связанная с подводными лодками. Иск судом оставлен без движения из-за недочётов до 13 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от Николая Гойдина поступил в суд 14 сентября 2022 года. В деле сразу 13 требований, часть из которых касается выплаты компенсаций и убытков, а часть — прав на изобретения. В частности, истец заявил, что «ответчики солидарно не принимали мер для возобновления делопроизводства по заявке на изобретение, зарегистрированной в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 14.09.2011 года за № 2 011 137 827, и засекреченной после составления заключения комиссии, утверждённого заместителем Главнокомандующего ВМФ по вооружению 07.06.2012 года, путём снятия ранее введенных ограничений, что противоречит статье 13 Закона «О государственной тайне».

Также истец требует «признать незаконным использование Министерством обороны изобретения» по патентам № 2 748 092 и № 2 507 672 без согласия истца. Один из патентов, судя по данным из открытых источников, касается автономной системы обеспечения сжатым воздухом цистерны быстрого погружения подводной лодки с целью продувания балласта независимо от общего запаса воздуха высокого давления и состояния общей системы. Ещё одно изобретение относится к сфере электротехники.

Истец также требует «взыскать с Министерства обороны в пользу истца денежные средства для компенсации упущенной выгоды — по отдельному расчёту».

Суд уточнил, что заявление «подано с нарушением требований» закона, потому оставил его без движения, дав время устранить недостатки.