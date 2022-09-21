Минск, 21 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. ВВП Белоруссии в 2022 году сократится на 6%, а в следующем — на 2%. Об этом сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Ключевые отрасли экономики, такие, как машиностроение, нефтехимическая и калийная промышленность, приспосабливаются к логистическим и экспортным ограничениям и диверсифицируются от ЕС к другим экспортным рынкам, прежде всего, в России и Китае», — пояснили в S&P.

Аналитики агентства прогнозируют, что в базовом сценарии Белоруссия может выйти на экономический рост в 2024—2025 годах, экономика может прибавить в среднем на 2−2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Белоруссии в иностранной валюте на уровне SD (выборочный дефолт)