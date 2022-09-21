Берлин, , 02:54 — REGNUM Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставки нацистскому киевскому режиму тяжёлых вооружений, в том числе немецких танков Leopard. Об этом он сказал в интервью, 21 сентября опубликованном редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Немецкий танк Leopard 2 A5 Bundeswehr-Fotos

По словам Хойсгена, в настоящее время необходимо сделать «всё возможное» для поддержки вооружённых формирований Киева. В том числе — поставить необходимое тяжёлое вооружение, «особенно боевые танки».

Кристоф Хойсген «Германия не должна осуществлять поставки в одиночку… Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard».

Хойсген подчеркнул, что эти страны могли бы сообща обучать киевских боевиков, доставлять танки на территорию бывш. УССР, а также обеспечивать их техническое обслуживание.

Кристоф Хойсген «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе».

Читайте также: Сеть: «Ваше мнение не важно для нас!» — Шольц: ФРГ не признает референдумы