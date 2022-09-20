Глава Мюнхенской конференции призвал передать Киеву танки Leopard
Берлин, 21 сентября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставки нацистскому киевскому режиму тяжёлых вооружений, в том числе немецких танков Leopard. Об этом он сказал в интервью, 21 сентября опубликованном редакционным объединением Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По словам Хойсгена, в настоящее время необходимо сделать «всё возможное» для поддержки вооружённых формирований Киева. В том числе — поставить необходимое тяжёлое вооружение, «особенно боевые танки».
Хойсген подчеркнул, что эти страны могли бы сообща обучать киевских боевиков, доставлять танки на территорию бывш. УССР, а также обеспечивать их техническое обслуживание.
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