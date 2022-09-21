Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM Россия якобы должна выплатить киевскому режиму «военные репарации», заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на трибуне Генеральной ассамблеи ООН.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, польский лидер отметил, что подобных выплат, которые «касаются нынешних дней и нерешенных вопросов прошлого», также ждет и Варшава со стороны Берлина. Он напомнил, что Польша «пережила страшный опыт Второй мировой войны», была значительно разрушена и потеряла 6 млн человек.

Дуда добавил, что польские власти сотрудничают с Международным уголовным судом и Международным судом по вопросам «поиска самых эффективных способов идентификации и выявления виновных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять меры привлечения Анджея Дуды к уголовной ответственности за реабилитацию фашизма и оскорбление памяти советских воинов. Так он отреагировал на заявление польского президента о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну.

16 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул Польше на пересмотр границ на фоне требований Варшавы к Берлину о репарациях.

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