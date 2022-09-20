Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 02:38 — ИА Регнум. Россия якобы должна выплатить киевскому режиму «военные репарации», заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на трибуне Генеральной ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

Кроме того, польский лидер отметил, что подобных выплат, которые «касаются нынешних дней и нерешенных вопросов прошлого», также ждет и Варшава со стороны Берлина. Он напомнил, что Польша «пережила страшный опыт Второй мировой войны», была значительно разрушена и потеряла 6 млн человек.

Дуда добавил, что польские власти сотрудничают с Международным уголовным судом и Международным судом по вопросам «поиска самых эффективных способов идентификации и выявления виновных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принять меры привлечения Анджея Дуды к уголовной ответственности за реабилитацию фашизма и оскорбление памяти советских воинов. Так он отреагировал на заявление польского президента о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну.

16 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул Польше на пересмотр границ на фоне требований Варшавы к Берлину о репарациях.