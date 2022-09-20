Видеокарту GeForce RTX 4090 протестировали в Cyberpunk 2077
Вашингтон, 21 сентября, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 показывает в 2,5 раза большую производительность в игре Cyberpunk 2077, чем GeForce RTX 3090 Ti. Об этом 21 сентября сообщили авторы известного видеоресурса Digital Foundry.
Команда популярных техноблогеров сообщила, что уже давно получила на руки новое устройство и имела возможность его протестировать. Авторы канала, в частности, показали, как запустили Cyberpunk 2077 на ПК, оборудованном процессором Intel Core i9 12 900K и GeForce RTX 4090. Игра выдала на 266% больше FPS (кадров в секунду) в случае включения опции DLSS 2.0 и на 411% в случае активации DLSS 3.0.
Эксперты Digital Foundry также провели сравнение RTX 3090 Ti и RTX 4090 при разрешении 4K и активации режима DLSS 2 (Performance Mode). Тестирование показало, что RTX 4090 смогла выдать на 250% больше FPS, чем флагманская видеокарта Nvidia предыдущего поколения.
Напомним, технологию DLSS 3.0 будут поддерживать только новые видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 40. Ожидается, что компания выпустит GeForce RTX 4090 в продажу 12 октября 2022 года, в США её рекомендованная розничная цена составит $1599.