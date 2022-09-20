Вашингтон, 21 сентября, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 показывает в 2,5 раза большую производительность в игре Cyberpunk 2077, чем GeForce RTX 3090 Ti. Об этом 21 сентября сообщили авторы известного видеоресурса Digital Foundry.

Cyberpunk.net Игра Cyberpunk 2077

Команда популярных техноблогеров сообщила, что уже давно получила на руки новое устройство и имела возможность его протестировать. Авторы канала, в частности, показали, как запустили Cyberpunk 2077 на ПК, оборудованном процессором Intel Core i9 12 900K и GeForce RTX 4090. Игра выдала на 266% больше FPS (кадров в секунду) в случае включения опции DLSS 2.0 и на 411% в случае активации DLSS 3.0.

Эксперты Digital Foundry также провели сравнение RTX 3090 Ti и RTX 4090 при разрешении 4K и активации режима DLSS 2 (Performance Mode). Тестирование показало, что RTX 4090 смогла выдать на 250% больше FPS, чем флагманская видеокарта Nvidia предыдущего поколения.

Напомним, технологию DLSS 3.0 будут поддерживать только новые видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 40. Ожидается, что компания выпустит GeForce RTX 4090 в продажу 12 октября 2022 года, в США её рекомендованная розничная цена составит $1599.